  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Helal akreditasyonda düzenleme

TSK'dan Yunanistan'a geri adım attıran hamle: İlk kez oluyor

50 bin ton patates ihracatına izin çıktı

Pegasus yeni normale hazır

‘Her şey dahil’ devam edecek
için kalan
Aktüel

Bakanlık duyurdu: PKK'ya bir darbe daha

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Siirt'te devam eden operasyonlarda 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 11:11:00 -
Bakanlık duyurdu: PKK'ya bir darbe daha

İçişleri Bakanlığı'nca, Siirt'in Eruh kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Siirt-Eruh Gabar kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştilen hava destekli operasyonda bölücü terör örgütü mensubu 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı