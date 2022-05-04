Bakanlık duyurdu: Özdağ, Oğan ve Başer hakkında suç duyurusu
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Ümit Özdağ, Sinan Oğan ve Bengi Başer hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.
İçişleri Bakan Yardımcısı ve sözcüsü İsmail Çataklı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Sinan Ogan, Prof. Dr. Bengi Başer hakkında Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.
Çataklı: Bunlardan utanıyorum
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık sözcüsü İsmail Çataklı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Ümit Özdağ, Sinan Ogan, Bengi Başer gibi sözüm ona akademik unvan taşıyan bazıları Türkiye’de 8 milyon, 10 milyon Suriyeli olduğu yalanını yayıyor, yabancı düşmanlığı yapıyorlar. Yazık, insanlık adına bunlardan utanıyorum. Haklarında Göç İdaremiz suç duyurusunda bulunacaktır” ifadelerini kullandı.