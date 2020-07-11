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Aktüel

Bakanlık duyurdu: Hepsi imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde terör örgütü PKK tarafından yerleştirildiği belirlenen iki el yapımı patlayıcının imha edildiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-07-11 19:03:00 -

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamada, komandoların, terör örgütü PKK'nın yollara yerleştirdiği tuzaklanmış el yapımı patlayıcıları imha etmeyi sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Irak kuzeyindeki Hakurk'ta gerçekletirilen arama tarama faaliyetinde belirlenen 25'er kiloluk uzaktan kumandalı 2 el yapımı patlayıcının METİ timlerince imha edildiği vurgulandı.

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