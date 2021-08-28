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Gündem

Bakanlık duyurdu! Etkisiz hale getirildiler

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek Harekatı kapsamında düzenlenen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-08-28 13:06:00 -
Bakanlık duyurdu! Etkisiz hale getirildiler

Son Dakika Haberi; Pençe-Şimşek Harekatı'nda 3 PKK/KCK mensubu, MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; Pençe-Şimşek Harekatı'nda görevli güvenlik güçlerine yönelik istihbarat çalışması yürüttüğü belirlenen 3 PKK/KCK mensubu, MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

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