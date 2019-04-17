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Bakanlık duyurdu: Bin 250 kişi yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın ülke genelinde başlattığı uygulamada, hakkında arama kararı bulunan bin 250 yakalandı.

17 Nisan 2019 Çarşamba 10:28
Bakanlık duyurdu: Bin 250 kişi yakalandı

Emniyet ve jandarma birimlerince ülke genelinde gerçekleştirilen uygulamada, çeşitli suçlardan aranan bin 250 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı birimlerce dün ülke genelinde eş zamanlı olarak okul çevreleri, servis araçları ve genel trafik denetimi yapıldı.

Huzur ve güven ortamını sağlamak, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite çağındaki çocuk ve gençleri her türlü suçtan uzak tutmak, öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini daha güvenli ortamlarda sürdürmelerini sağlamak, okullar çevresinde bulunan umuma açık yerleri denetlemek, aranan şüphelileri yakalamak ve suç unsurlarını ele geçirmek amacıyla yapılan uygulamaya 48 bin 576 personel katıldı.

647 okul servis aracı trafikten men edildi

Uygulamada 34 bin 259 okul servis aracını denetleyen ekipler, 233 araca "okul servis araçları yönetmeliğine uymamak", 105'ine "emniyet kemeri takmamak" ve 32'sine de "fazla yolcu taşımak" ihlalleri başta olmak üzere, toplam 2 bin 128 araç ve sürücüsüne cezai işlem uyguladı.

Ekipler ayrıca eksikliği tespit edilen 647 okul servis aracını da trafikten men etti.

Ayrıca okul çevreleriyle öğrenci yurtlarına yakın alanlarda bulunan park ve bahçeler, metruk binalar, alkol ve tütün satışı yapılan yerler, içkili yerler, iddia ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet ve oyun salonları gibi umuma açık yerlerde yapılan denetimlerde ise 28 bin 230 okul çevresi ile 32 bin 912 umuma açık yer kontrol edilerek, 138 iş yeri hakkında idari işlem yapıldı.

Aranan bin 250 şüpheli yakalandı

Emniyet ve jandarma birimleri tarafından okullar çevresinde ve umuma açık yerlerde 370 bin 99 kişinin kimlik sorgulaması yapılırken, FETÖ/PDY üyeliği suçundan bir, uyuşturucu suçlarından 20, cinsel suçlardan 7, yaralamadan 58, hırsızlıktan 24, dolandırıcılıktan 26, tehditten 20, hakaretten 6, yoklama kaçağı-bakaya olarak 872, diğer suçlardan 216 olmak üzere toplam bin 250 şüpheli yakalandı.

Ayrıca kimlik sorgulamalarında kayıp olduğu bildirilen 12 çocuk da bulunarak, ailelerine teslim edildi.

Yapılan aramalarda, 6 ruhsatsız tabanca, 7 av tüfeği, 51 mermi ve fişek, bir kesici/delici alet ile 8 kurusıkı tabanca, 5,85 gram esrar, 2,09 gram sentetik uyuşturucu, 100 uyuşturucu hap ile 2 bin 138 paket kaçak sigara ele geçirildi.

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Haber Tarihi: 17 Nisan 2019 Çarşamba 10:28
  1. İçişleri Bakanlığı

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