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Gündem Bakanlık duyurdu! Ankara Emniyeti'nde üst düzey görevden almalar
Gündem

Bakanlık duyurdu! Ankara Emniyeti'nde üst düzey görevden almalar

Yeniakit Publisher
2024-05-09 17:36:00 -
Bakanlık duyurdu! Ankara Emniyeti'nde üst düzey görevden almalar

İçişleri Bakanlığı, Ankara Emniyeti'nde 1 müdür 2 müdür yardımcısının görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde;

Ankara’daki bir organize suç örgütüyle ilgili sosyal medyada yer alan iddiaların açıklığa kavuşturulabilmesi için İçişleri Bakanlığımızca görevlendirilen Mülkiye Müfettişlerince, soruşturmanın selameti açısından Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ve Müdür Yardımcısı görevlerinden uzaklaştırılmışlardır.

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