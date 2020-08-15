Bakanlık duyurdu: 9 PKK'lı terörist itlaf edildi
Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyinde 9 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terör örgütlerine karşı yürüttüğü amansız mücadele başarıyla devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) Irak'ın kuzeyindeki Haftanin, Zap ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen 9 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Haftanin'de tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Zap ve Avaşin bölgelerinde belirlenen 6 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi" denildi.
Böylelikle TSK'nın son 10 günde itlaf ettiği terörist sayısı 143'e yükseldi.