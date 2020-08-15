  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Bakanlık duyurdu: 9 PKK'lı terörist itlaf edildi

Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyinde 9 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-15 18:00:00 - 2020-08-15 18:02:15

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terör örgütlerine karşı yürüttüğü amansız mücadele başarıyla devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) Irak'ın kuzeyindeki Haftanin, Zap ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen 9 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Haftanin'de tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Zap ve Avaşin bölgelerinde belirlenen 6 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi" denildi.

Böylelikle TSK'nın son 10 günde itlaf ettiği terörist sayısı 143'e yükseldi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce’yi çıldırtacak hamle! Talimatı verdi
Siyaset

Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce’yi çıldırtacak hamle! Talimatı verdi

Yeni parti iddialarıyla CHP’de kaynayan kazanı daha da alevlendiren Muharrem İnce’ye karşı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdar..
Ruslar Oruç Reis’i durdurmaya çalışan Fransa, Yunanistan ve ABD ile böyle dalga geçti
Gündem

Ruslar Oruç Reis’i durdurmaya çalışan Fransa, Yunanistan ve ABD ile böyle dalga geçti

Rus Karikatürist Vitaliy Podvitskiy Doğu Akdeniz’de durdurulmaya çalışılan Türkiye'nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis’i çizerek; Fransa, ..
Fransız istihbaratçıdan akılalmaz sözler! Türkiye'yi
Gündem

Fransız istihbaratçıdan akılalmaz sözler! Türkiye'yi "sömürgeci" olmakla suçladı

Ülkesinin kanlı sömürge tarihini görmezden gelen Fransız İstihbaratçı Alain Juillet, Türkiye'yi Libya'da sömürgeci olmakla suçladı. Juillet,..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı