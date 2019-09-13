0553 313 94 23

Bakanlık duyurdu! 5000 kişi alınacak

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Orman Genel Müdürlüğü’ne 5000 personel alımına ilişkin başvurular başladı.

13 Eylül 2019 Cuma 12:15
Bakanlık duyurdu! 5000 kişi alınacak

5000 kadronun 1146 adet sözleşmeli personel alımıyla ilgili branş ve kadro sayıları şöyle;

Orman Endüstri Mühendisi (10), Bilgisayar Mühendisi (7), Makine Mühendisi (9), İnşaat Mühendisi (12), Yazılım Mühendisi (7), Avukat (65), Biyolog (11), Laborant (11), Tekniker (1), Büro Personeli (708), Ön Lisans Mezunu Destek Personeli (200) ve Ortaöğretim Mezunu Destek Personeli (100)

Bu branşlarda “Mülakat ve Uygulama Sınavı” yapılmayacaktır. KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle adayların mezuniyet durumlarına göre tercih ettiği pozisyon için en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere adayların yerleştirme işlemi yapılacaktır. Başvurular, 12/23 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

1150 sözleşmeli Orman Mühendisi, 2700 sözleşmeli Orman Muhafaza Memuru olmak üzere toplam 3850 personel alımı ise “KPSS Puanı ve Uygulamalı Sınav” usulüyle yapılacaktır.

Zorlu arazi ve ekstrem iklim koşullarında orman yangını ve kaçakçılık ile mücadele başta olmak üzere birçok tehlikeli görevleri ifa edecek olan bu personelin teknik bilgisi, yöneticilik yeteneği, fiziki yeterliliği, arazi çalışmalarına uyum kabiliyetini kapsayan uygulamalı sınav yapılması hem gerekli hem de yasal bir zorunluluktur.

Uygulamalı sınavların her aşaması görsel olarak kayıt altına alınacaktır.

Orman Mühendisleri ile Orman Muhafaza Memurları için uygulamalı sınav kapsamında bulunan Genel Kültür sorularından oluşan mülakat soruları için her adaya eşit (20 puan) puan verilerek uygulamalı sınava başlanacak olup, adaylar sadece yasa gereği uygulamadaki bilgi ve becerileri ile yarışacaklardır.

Meslek örgütleri (Orman Mühendisleri Odası), Sendika (Yetkili memur Sendikası), STK (Orman Muhafaza Memurları Derneği) temsilcilerinden oluşacak 3 kişilik heyet, sınav yerlerinde sınava müdahale etmeksizin gözlemci olarak bulunabileceklerdir. Başvuru yapan adaylardan, alım yapılacak kadro sayısının 4 katı kadar kişi çağrılacaktır. Müracaatlar, 24 Eylül-07 Ekim 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 12:15
  1. Tarım ve Orman Bakanlığı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ATO, Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 100. yılını kutlamaya hazırlanıyor
    1. ATO, Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin..
    2. Eski KOSGEB Başkanı Mustafa Kaplan'a..
    3. O Rum'un kimliği tespit edildi
    4. Bursalılara fırtına uyarısı
    5. Yılmaz: “Üretirsek hepimiz kazanırız”
    6. Kendisini bıçaklayan şahıs yaralandı
    7. FETÖ'nün KOSGEB yapılanması davasında..
    8. Gözaltına alınan tefecilerden 10’u..
    9. Voltacar Ekibi Rektör Çalış’ı Ziyaret..
    10. CHP'li başkan tasarruf sözü vermişti!..
    11. Tavşanlı’da trafik kazası, 1 kişi..
    12. 4 günde 483 kaçak yakalandı
    13. HUDER’den annelere destek
    14. Bakanlık duyurdu! 5000 kişi alınacak
    15. Selim Tunçbilek: "Annelerimiz doğru ve..
    16. Fikret Orman: “Şerefimizle oynayıp,..
    17. Beylikova’da su motorlarının çalınması..
    18. Fikret Orman'dan ayrılık açıklaması
    19. Metin Oktay kabri başında anıldı
    20. Muğla’da feci kaza! 1 ölü, 1 yaralı
    21. (Özel) Kucağında bebek ile saniye..
    22. Rasim Ozan Kütahyalı'ya 10 ay hapis..
    23. Orta refüjü aşan otomobil karşıdan..
    24. Avrupa ikincisi milli tekvandocuya..
    25. Dedelerinin asırlık lezzetini..
    26. Kortta Diplomasi 2019 Tenis..
    27. Akdeniz'de ilkkez görülen balığa..
    28. Otomobil dereye uçtu: 2 yaralı
    29. Turkcell’in "engelleri kaldıran..
    30. TCMB repo ihaleleriyle piyasaya..
    Cübbeli Ahmet Hoca o isme patladı: Sen de bir hayat fezlekeni gönder...
    Cübbeli Ahmet Hoca o isme patladı: Sen de bir hayat fezlekeni gönder...
    Tepkilerin odağındaki Bülent Arınç, AK Partili ismi hedef aldı: Sana yazık olur
    Tepkilerin odağındaki Bülent Arınç, AK Partili ismi hedef aldı: Sana yazık olur
    Bir isim daha AK Parti'den ihraç ediliyor
    Bir isim daha AK Parti'den ihraç ediliyor
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı

    Günün Karikatürü

    13 Eylül 2019
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması!
    Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması!