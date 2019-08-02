Bakanlık duyurdu! 5 PKK’lı terörist öldürüldü
Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtları ile 5 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.02 Ağustos 2019 Cuma 08:48
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerine hava harekatları düzenlendiği belirtildi.
Harekatlar sonucu 5 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği açıklandı.
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