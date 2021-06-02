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Gündem Bakanlık duyurdu: 3 bin TL destek verilecek
Gündem

Bakanlık duyurdu: 3 bin TL destek verilecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı, müzisyenlere Haziran ayında 3 bin TL destek verileceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-06-02 07:31:00 -
Bakanlık duyurdu: 3 bin TL destek verilecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı, yaptığı açıklama ile "müzik emekçilerine" haziran ayında tek seferde 3 bin TL destek yapacağını duyurdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Twitter hesabından yapılan açıklamada ’Müzik Susmasın’ sloganıyla müzik emekçilerine 3 bin TL destek verileceği belirtildi. Yapılan açıklamada "Müzik emekçilerimiz için ’Müzik Susmasın’ sloganıyla başlattığımız proje desteği Haziran ayında tek seferde 3 bin TL ödemeyle devam ediyor. Toplam destek miktarını yaklaşık 250 milyon TL’ye ulaştırmış olacağız" denildi.

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