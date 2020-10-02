Bakanlık duyurdu: 171 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, koronavirüs tedbirleri kapsamında 7 milyon 129 bin 904 denetim, 169 bin 109 ihbar ve şikayet üzerine kontrol gerçekleştirildiğini açıkladı.

1 Ekim itibariyle 93 bin 725 kişi kapasiteli yurt ve pansiyonlarda 2 bin 474 kişinin zorunlu izolasyona tabi tutulduğunu kaydeden Çataklı, "Bugüne kadar 5 bin 23 kişi bu noktalarda misafir edildi" dedi.

2020 Eylül ayında 9'u büyük, 23'ü orta çaplı olmak üzere kırsal alanda 10 bin 229, şehirde ise bin 425 operasyon yapıldığını aktaran Çataklı, "Bu operasyonlarda kırmızı kategoriden 2, mavi kategoriden 1, turuncu kategoriden 4, gri kategoriden 5 olmak üzere toplam 171 kişi tutuklanmıştır. Bu kişilerden 67'si ölü, 74'ü sağ-yaralı ve 30'u teslim olma yoluyla etkisiz hale getirilmiştir" ifadelerini kullandı.

Yıldırım Operasyonları'nın 12 ayrı bölgede 14 bin personelle devam ettiğini belirten Çataklı, "Bugüne kadar; 97 terörist etkisiz hale getirilmiş, 51 işbirlikçi yakalanmıştır" diye konuştu.

Çataklı, uyuşturucu ile mücadeleye yönelik Eylül ayında 14 bin 478 operasyon gerçekleştirildiğini, 19 bin 864 kişinin gözaltına alındığını ve bunlardan bin 515 kişinin tutuklandığını ifade etti.

Kaçakçılık ile mücadeleye yönelik bin 843 operasyonda 2 bin 841 kişi gözaltına alındığını kaydeden Çataklı, "566 bin 398 paket kaçak sigara ve 2 milyon 279 bin 142 litre kaçak akaryakıt ele geçirilmiştir" dedi.

Düzensiz göç ile mücadele kapsamında ise bin 373'ü denizlerde olmak üzere toplam 11 bin 200 düzensiz göçmenin yakalandığını ve 641 organizatörün gözaltına alındığını söyleyen Çataklı, ülkesine geri dönen Suriyeli sayısının 413 bin 196'ya ulaştığını açıkladı. Çataklı, bugün itibariyle Türkiye sınırları içerisinde ikamet eden Suriyeli sayısının ise 3 milyon 624 bin 941 kişi olduğunu bildirdi.