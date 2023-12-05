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Ekonomi Bakanlık düğmeye bastı: Kripto para vergisi geliyor!
Ekonomi

Bakanlık düğmeye bastı: Kripto para vergisi geliyor!

Yeniakit Publisher
2023-12-05 10:47:00 -
Bakanlık düğmeye bastı: Kripto para vergisi geliyor!

Hazine ve Maliye Bakanlığı yasal düzenlemeyi yeni yılda Meclis'e getirecek. Yeni düzenlemeyle kripto varlıkların üzerinden kara para aklanmasının da önüne geçilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı yasal düzenlemeyi yeni yılda Meclis'e getirecek. Yeni düzenlemeyle kripto varlıkların üzerinden kara para aklanmasının da önüne geçilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dünyada da konuşulan kripto varlıklara yönelik yasal düzenlemeyi yeni yılda Meclis'e getiriyor. Yasal düzenlemeyle öncelikle kripto varlıklar tanımlanırken belli sınırı geçen kazançlardan işlem vergisi alınması sağlanacak. Ayrıca, kripto varlıkların üzerinden kara para aklanmasının da önüne geçilmesi hedefleniyor.

SPK'YA YETKİ VERİLECEK

Sermaye Piyasası Kurulu, sermaye piyasası araçlarının kripto varlıklar olarak ihracına yönelik esasları belirleme yetkisine sahip olacak. Yapılacak düzenlemelerle kripto para işlemi yapan borsalara sermaye şartı getirilmesi, kuruluş sürecinde teminat gösterilmesi gibi koruyucu adımlar da atılması planlanıyor. Sabah'ın haberine göre, Sektördeki şirketlere alt yapı çalışmaları için süre verilirken, düzenlemede ihraç ve dağıtımı, alım satım yapanların uyacakları ilkeler, varlık saklama hizmetinin hangi koşullarda kimler tarafından gerçekleştirileceği gibi ayrıntılar yer alacak.

GRİ LİSTEDEN ÇIKILACAK

Düzenlemeyle kripto sektörünün kara para aklama ve terörizmin finansmanı amacıyla kötüye kullanılmasının önüne geçilmesi bekleniyor. Yasal düzenlemeyle Mali Eylem Görev Gücü'nün Türkiye'yi gri listede tutması için de gerçekçe kalmayacak.

DÜNYADA VERGİLENDİRME NASIL YAPILIYOR?

ABD ve Avrupa kripto varlıkların alım satımdan doğan kâr nedeniyle kripto para satışından vergi alınmasına karar verdi. İsveç, yüzde 30'a kadar varan kesinti yapıyor. Almanya 600 euro üzerindeki değerlere kazanç vergisi uyguluyor. Rusya 5 milyon rublelik kazancın yüzde 13'ü kadar vergi alıyor. Singapur, Brezilya, Finlandiya, Danimarka, Bulgaristan'da da düzenleme yapıldı.
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Yorumlar

TATAR RAMAZAN

FUTBOLCULARDAN YERLİ VE YABANCI FUTBOLCULARDAN ASGARİ ÜCRET ÜZERİNDEN DEĞİL ANLAŞILDIĞI TRANSFER ÜCRETİ ÜZERİNDEN VERGİ ALINMALIDIR,AYRICA ŞİKE YAPAN HAKEM VE TAKIM HAKKINDA MEN CEZASI VERİLMELİDİR..YOKSA BU DÜZEN BÖYLE DEVAM EDER.HAKEMLERİN TELEFON GÖRÜŞMELERİ SAVCILIK TARAFINDAN DİNLENMELİDİR.

osmanmert

Gecikmiş karar memleketin dövizi yurtdışına kaçıyor cari açık artıyor. Ama vergi yok. Türkiyede kazan yatırım dışarda olsun gidişat pek hayra alamet değil
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