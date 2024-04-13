Bakanlık devreye girdi gerçekler otaya çıktı! CHP’nin teleferik yalanı elinde patladı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Deniz Yavuzyılmaz tarafından Antalya Konyaaltı'nda teleferik hattını taşıyan direklerden birinin devrilmesi hadisesine ilişkin yapılan açıklamada, 'Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin teleferiğin bakımlarını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmış ve sertifikalandırılmış bir şirkete yaptırdığı' ifade edilmiştir. Bahse konu şirketin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından teleferiğin bakımını yapmak üzere onaylanması veya sertifikalandırılması söz konusu değildir. Sayın Yavuzyılmaz'ın ifadeleri gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

CHP'Lİ YAVUZYILMAZ NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Teleferik sistemi ile ilgili olarak hem yıllık bakımlarını hem aylık bakımlarını aynı zamanda da haftalık bakımlarını yapmak üzere akredite olmuş, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmış ve sertifikalandırılmış bir uzman şirkete bakım onarımları yaptırmıştır." demişti.

Yavuzyılmaz sözlerini şöyle sürdürmüştü;

Son yaptırdığı yıllık bakım 19 Şubat-4 Mart 2024 tarihleri arasındadır. Bu bakım sözleşmesi ve sonuç raporları ile birlikte tarafımızca da incelenmiş, bakım esnasında tespit edilen eksiklikler giderilmiş, bakım raporu da devreye girmiştir. Haftalık ve aylık bakımlar da yapılmıştır. Nisan ayının bakım raporu ise zaten şu anda bakımları aynı zamanda sürmekteydi, kontrolleri uzman bakım onarım şirketi tarafından yapılmaktaydı. Bu şirket 2017 yılında faaliyete geçen bu teleferik sisteminin bakım, onarımlarını da yapan 2018 yılı itibarıyla da yine ihalesi yapılıp sözleşmesi imzalanmış olan şirketle aynıdır.

Konuyla ilgili hukuki süreçler devam edecek. Raporlar sonuçları ile birlikte idari tahkikat yapan değerli yetkililerle paylaşılacaktır.”

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