Bakanlık bütçesinin %40'ı çiftçiye

Yeni Akit Ankara

Tarımsal kalkınma hamlesi ile çiftçiye büyük destek veren Tarım ve Orman Bakanlığı 2022 yılında da çiftçisinin yanında olmaya devam edecek. Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yağılan paylaşımda, “Bakanlığımız 2022 yılı bütçesi, bir önceki yıla göre yüzde 25,5 artarak, 64,6 milyar TL olmuştur. 2022 yılı bütçesinin yüzde 40’ı olan 26 milyar TL’yi tarımsal desteklerde, yüzde 37’si olan 23 milyar TL’yi tarımda verimliliği ve geliri artırmak için yatırımlarda kullanacağız” ifadelerini kullandı.