  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Bakanlık bütçesinin %40'ı çiftçiye
Ekonomi

Bakanlık bütçesinin %40'ı çiftçiye

Tarım ve Orman Bakanlığı çiftçisini yalnız bırakmıyor. Bütçenin 26 milyar TL’si tarımsal desteklerde kullanılacak. Tarım ve Orman Bakanlığı 2022 yılında arttırılan bütçesinin nerelere harcanacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-09 16:18:00 -
Bakanlık bütçesinin %40'ı çiftçiye

 Yeni Akit  Ankara 

Tarımsal kalkınma hamlesi ile çiftçiye büyük destek veren Tarım ve Orman Bakanlığı 2022 yılında da çiftçisinin yanında olmaya devam edecek. Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yağılan paylaşımda, “Bakanlığımız 2022 yılı bütçesi, bir önceki yıla göre yüzde 25,5 artarak, 64,6 milyar TL olmuştur. 2022 yılı bütçesinin yüzde 40’ı olan 26 milyar TL’yi tarımsal desteklerde, yüzde 37’si olan 23 milyar TL’yi tarımda verimliliği ve geliri artırmak için yatırımlarda kullanacağız” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cihat Yaycı 'buna gönül dayanmaz' deyip tarih verdi! Kritik Kerkük mesajı
Gündem

Cihat Yaycı 'buna gönül dayanmaz' deyip tarih verdi! Kritik Kerkük mesajı

Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, 25 Kasım 2021 tarihinde Peşmerge güçlerinin Kerkük'e gireceğini ve asayişin Peşmerge'ye devredileceğini duyura..
Akşener Kendi topuğuna sıktı! İYİ Parti’den
Siyaset

Akşener Kendi topuğuna sıktı! İYİ Parti’den "küfürbaz Lütfü" operasyonu!

Gazeteci yazar Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında şehit yakınına ağır küfür eden Lütfü Türkkan’ın sadece Grup Başkanvekilliğinden istifa et..
Aşı olmayı reddedenlere büyük fatura! Diğer ülkeler için emsal karar
Dünya

Aşı olmayı reddedenlere büyük fatura! Diğer ülkeler için emsal karar

Singapur hükümeti, Kovid-19 aşısı olmayı reddederek sağlık sistemi üzerinde büyük yük oluşturan vatandaşlarının, hastane ve ilaç masrafların..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay