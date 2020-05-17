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Bakanlık açıkladı: O süre uzatıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin faaliyet raporları ile teknoloji geliştirme bölgelerindeki (TGB) işletmelerin mali denetim raporlarının teslim süresinin 1 ay ek süre ile 30 Haziran'a uzatıldığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 17:42:00 -
Bakanlık açıkladı: O süre uzatıldı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması amacıyla Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde yürütülen faaliyetlerin bir süreliğine merkez dışında da yapılabilmesi kararı alındığı hatırlatıldı. Aynı şekilde teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren işletmelerin de faaliyetlerini bu bölgelerin dışında gerçekleştirebilmelerinin önü açıldığı belirtildi.

Bu çerçevede bakanlık, Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin faaliyet raporu verme süresini değiştirdi. En geç mayıs ayı içinde bakanlığa sunulması gereken faaliyet raporlarına 1 ay ek süre tanındı. Bakanlık, teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren işletmelerin yine en geç mayıs sonunda vermesi gereken mali denetim raporlarına süre uzatımı imkanı getirdi.

"Teslim süreleri 30 Haziran'a kadar uzatıldı"

Bakanlığın ek süre kararında, Hazine ve Maliye Bakanlığının kurumlar vergisi beyanname verme süresini uzatması da dikkat alındı. Yeni durumda, Ar-Ge ve tasarım merkezleri, 2019 yılı faaliyet raporlarını, teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren işletmeler de 2019 yılına ait yıllık bilgiler ile yeminli mali müşavir onaylı mali denetim raporunun 30 Haziran'a kadar elektronik ortamda bakanlığa gönderebilecek.

 

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