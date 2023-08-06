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Ekonomi Bakanlık açıkladı! İlk deniz üstü RES için aday alanlar belirlendi
Ekonomi

Bakanlık açıkladı! İlk deniz üstü RES için aday alanlar belirlendi

Yeniakit Publisher
2023-08-06 09:39:00 -
Bakanlık açıkladı! İlk deniz üstü RES için aday alanlar belirlendi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, ilk deniz üstü rüzgar enerjisi santrali (RES) için aday Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ilan etti.

Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamada Bandırma, Bozcaada, Gelibolu ve Karabiga'daki 4 deniz üstü RES alanının Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği kapsamında aday YEKA olarak belirlendiği bildirildi.

Söz konusu açıklamada, şunlar kaydedildi:

"09/10/2016 tarih ve 29852 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği kapsamında aşağıda sayısal bilgileri (.kml) verilen alanlar Denizüstü RES Aday YEKA olarak belirlenmiş olup söz konusu alanların yenilenebilir enerji kaynak alanı olarak ilan edilmesine yönelik detay çalışmalara başlanmıştır."

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