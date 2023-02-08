Bakanlık açıkladı: Her türlü taşıtın afet bölgesinde görevlendirilmesi yapılacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada yolcu ve yük taşımacılığında kullanılan her türlü taşıtın afet bölgelerinde görevlendirmesinin yapılacağı açıklandı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''Ülkemizde yolcu ve yük taşımacılığında kullanılan her türlü taşıtın afet bölgelerimizde görevlendirmeleri yapılacaktır. Taşıt bilgilerinin (türü, kapasitesi, iletişim kişisi) [email protected] adresine ve Bakanlığımızın Bölge Müdürlüklerine bildirilmesi önemle rica olunur'' denildi.