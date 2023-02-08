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Gündem Bakanlık açıkladı: Her türlü taşıtın afet bölgesinde görevlendirilmesi yapılacak
Gündem

Bakanlık açıkladı: Her türlü taşıtın afet bölgesinde görevlendirilmesi yapılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada yolcu ve yük taşımacılığında kullanılan her türlü taşıtın afet bölgelerinde görevlendirmesinin yapılacağı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-08 22:19:00 -
Bakanlık açıkladı: Her türlü taşıtın afet bölgesinde görevlendirilmesi yapılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''Ülkemizde yolcu ve yük taşımacılığında kullanılan her türlü taşıtın afet bölgelerimizde görevlendirmeleri yapılacaktır. Taşıt bilgilerinin (türü, kapasitesi, iletişim kişisi) [email protected] adresine ve Bakanlığımızın Bölge Müdürlüklerine bildirilmesi önemle rica olunur'' denildi.

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