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Ekonomi

Bakanlık açıkladı! Dolar geri çekildi

Geçtiğimiz günlerde 7.27 ile zirveyi gören dolar, bugün Hazine'den gelen swap anlaşması açıklaması sonrası 6.75 seviyelerine kadar çekildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 14:38:00 -
Bakanlık açıkladı! Dolar geri çekildi

Küresel piyasalarda, ABD'den gelen koronavirüs aşısına dair olumlu sinyallerle yaşanan iyimser havaya yurt içinde Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan da destek geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığınca bugün yapılan açıklamada, birçok ülkeyle swap görüşmelerinin yerel paralarla ticareti de kapsayacak şekilde sürdürüldüğü vurgulanırken, Türkiye'nin 2 ülke ile swap anlaşmasına vardığına ilişkin haberlerin doğru olmadığı bildirildi. Açıklama sonrası güne 6,87 seviyelerinden başlayan dolar/TL kuru hızlı bir refleksle 6,75 seviyelerine kadar geriledi. 

Dolar/TL son 1 ayın en düşüğünde

19 Mayıs tatili nedeniyle yurt içinde piyasalar kapalı olmasına karşın uluslararası piyasalarda işlemler devam ediyor. Sabah saatlerinde 6,87 düzeyinde el değiştiren dolar/TL'deki düşüş Hazine'nin açıklamasıyla hız kazandı ve gün içi en düşük seviye olan 6,75'i gördü. Böylece dolar/TL kuru, 15 Nisan'dan bu yana en düşük rakamları da görmüş oldu. 6,75'ten gelen tepki hareketiyle yeniden yukarı yönelen dolar/TL kuru, saat 13:45 itibarıyla 6,82'den değerleniyor. Euro/TL ise 7,48'den el değiştiriyor. 

7 Mayıs'ta tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 7,27'yi gördükten sonra gerilemeye devam eden dolar/TL kuru, o tarihten itibaren kademeli olarak düşmeye başladı. 13 Mayıs'ta 7 liranın altına geldikten sonra piyasalarda iyiden iyiye hissedilmeye başlanan swap anlaşmasına dair beklentiler ve küresel piyasalardaki gelişmeler Türk Lirası'nın, dolar karşısında güçlenmesine yardımcı oluyordu.

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Yorumlar

Zeugma

Doların geri çekildiğini söylemek için 5 TL ye düşmesi gerek yoksa hepsi Faso fiso
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