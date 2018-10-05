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Bakanlık açıkladı! Çok sayıda gözaltı var

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yedi ilde PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 88 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

05 Ekim 2018 Cuma 18:20
Bakanlık açıkladı! Çok sayıda gözaltı var

İçişleri Bakanlığı, 7 ilde PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendiğini ve bu operasyonlarda toplam 88 şahsın gözaltına alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 6-7 Ekim 2014 olaylarının yıl dönümü olması nedeniyle olası eylemleri engellemek amacıyla İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerince, 7 ilde PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar neticesinde, İzmir'de 23, Van'da 15, Adana’da 14, Erzurum'da 15, Mardin’de 13, Kars'ta 6, Muş'ta 2 olmak üzere toplam 88 şahıs gözaltına alındı.

Öte yandan yakalanan şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda silah, uyuşturucu madde, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzemenin ele geçirildiği belirtildi.

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 18:20
  1. Van
  2. Muş
  3. Mardin
  4. Kars
  5. İzmir
  6. Erzurum
  7. Adana
  8. İçişleri Bakanlığı
  9. PKK

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