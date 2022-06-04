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Gündem Bakanlık açıkladı! 41 terörist teslim oldu
Gündem

Bakanlık açıkladı! 41 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, yılbaşından bu yana ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısının 41’e yükseldiğini duyurdu. İçişleri Bakanlığı koordinesinde; Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde 2 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 2013 ve 2015 yıllarında terör örgütüne katıldıkları belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-06-04 20:03:00 - 2022-06-04 20:10:08
Bakanlık açıkladı! 41 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “İçişleri Bakanlığı koordinesinde; Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.

Suriye, İran ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi

Teslim olan örgüt mensuplarının 2013 ve 2015 yıllarında terör örgütüne katıldıkları, Suriye, İran ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 41'e yükseldi” denildi.

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