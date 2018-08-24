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Bakanlık acı rakamı açıkladı: Bayramın ilk 6 gününde...

İçişleri Bakanlığı, Kurban Bayramı tatilinin ilk 6 gününde 69 ölümlü kaza meydana geldiğini ve bu kazalarda 89 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

24 Ağustos 2018 Cuma 14:28
Bakanlık acı rakamı açıkladı: Bayramın ilk 6 gününde...

İçişleri Bakanlığı, Kurban Bayramı tatilinin ilk 6 gününde 69 ölümlü kaza meydana geldiğini ve bu kazalarda 89 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, kazalardan 27'sinin tek taraflı yoldan çıkma, devrilme, savrulma, engelli cisme çarpma,  25'inin yandan çarpma, arkadan çarpma ve karşılıklı çarpışma ve 17'sinin ise yayaya çarpma şeklinde meydana geldiği belirtildi.

Yaya kazalarının 2017 yılı Kurban Bayramı tatiline göre yüzde 42 oranında arttığına dikkat çekilen açıklamada sürücülere şu uyarılarda bulundu:

"Özellikle, bayram tatilinin son günleri olan 25-26 Ağustos 2018 Cumartesi ve Pazar günleri tatil dönüşü nedeniyle karayolu güzergahlarında aşırı yoğunluk olacağı öngörüldüğünden, vatandaşlarımızın bayram sevincinin hüzne dönüşmemesi ve toplum olarak hepimizi derin üzüntüye boğan can kayıplarının yaşanmaması için alınmış olan tüm trafik tedbirlerinin yanında, vatandaşlarımızın;

-Dönüş planlamalarını trafik yoğunluğunun artacağı bu tarihleri dikkate alarak yapmalarını,

-Kazaların büyük kısmı seyahatin varış noktasına yakın mesafelerde gerçekleştiğinden, vatandaşlarımızın varış noktasına yaklaşıldığında yorgun ve uykusuz araç kullanılmaması açısından özellikle bu noktalarda olmak üzere araç dışında kısa süre dinlenmelerini ve yolculuğun tamamında ise her iki saatte bir 10 dakika mola vermelerini,

-Aşırı hızlı ve yorgun/dikkatsiz araç kullanmama, takip mesafesine uyma, yol kenarlarında ve tesis girişlerinde yol üzerine park veya duraklama yapmama gibi kurallara titizlikle uymalarını,

-Araca (otobüsler dahil) bindikleri andan itibaren muhakkak emniyet kemerlerini takmalarını,

-Kırmızı Düdük kampanyası çerçevesinde çocuklarımızın, aşırı hız, emniyet kemeri, cep telefonu kullanma ve sigara içme konusundaki uyarılarını dikkate almalarını kendileri, sevdikleri ve ülkemiz adına önemle rica ediyor, tüm vatandaşlarımıza “Kazasız” dönüş yolculukları ve “İyi Bayramlar” diliyoruz."

Haber Tarihi: 24 Ağustos 2018 Cuma 14:28
  1. içişleri bakanlığı
  2. bayram tatili
  3. 2018 kurban bayramı kaza bilançosu

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