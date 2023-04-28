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Yaşam Bakanlık acı haberi duyurdu! 1 jandarma şehit oldu
Yaşam

Bakanlık acı haberi duyurdu! 1 jandarma şehit oldu

Yeniakit Publisher
2023-04-28 18:40:00 - 2023-04-28 18:54:50
Bakanlık acı haberi duyurdu! 1 jandarma şehit oldu

İçişleri Bakanlığı, Mardin'de teröristlerle çıkan çatışmada 1 jandarmanın şehit olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanlığı, Mardin Nusaybin Bagok Dağı bölgesinde bir grup terörist ile çıkan çatışmada 1 jandarma personelinin şehit olduğunu, 1 jandarma personelinin yaralandığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Mardin Nusaybin Bagok Dağı bölgesinde dün başlatılan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Ata Kıratlı operasyonu çerçevesinde, bugün bir grup terörist ile çıkan çatışma çıktığı kaydedildi. Çatışmada 1 jandarma personelinin şehit olduğu, 1 jandarma personelinin ise yaralandığı belirtilen açıklamada, 1 teröristin de etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

İçişleri Bakanlığınca, "Şehidimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, ailesine sabır, yaralı personelimize de acil şifalar diliyoruz" denildi.

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