Bakanlığın İstanbul'a gönderdiği deprem uzmanları tarih verip acı gerçeği açıkladı

Silivri açıklarında perşembe günü meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından çalışmalara hız verdi. Yerel yönetimlerin inceleme aldığı ve hasarlı olarak değerlendirip mühürlediği binaların tespiti için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 34 ilden uzmanları İstanbul'a gönderdi. Uzmanlar tek tek binaları inceleyerek rapor tuttu.

Uzmanlar harekete geçti

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, belediyelere bildirilen ve yapılan ön incelemeler üzerine mühürlenen, ikinci inceleme ardından mühürleri kaldırılan binaların durumunu tespit etmek amacıyla çalışma yapılmasını kararlaştırıldı.

Mülk sahipleriyle görüştüler

Bakanlık, İstanbul'daki yoğun başvuruların en kısa sürede sonuçlandırılması amacıyla 34 ildeki uzmanları megakente kaydırarak, ayrı ekipler oluşturdu. Ekipler tüm ilçelere dağılarak belediyelerin belirlediği binalara gitti ve ayrı ayrı tespit yapıp, ev sahipleri ve kiracılarla görüşürken, gözleme dayalı ikinci testleri yaptı.

Hasarsız binalar da mühürlenmiş

Avcılar'da belediyenin mühürlediği 4 ayrı bina Bakanlığın görevlendirdiği uzmanlar tarafından incelendi. Yapılan açıklamalarda 7'si hastane, 49'u okul, 9'u idari bina olmak üzere 65 hasarsız, 1'i hastane, 4'ü okul, 4'ü de idari bina olmak üzere 9 ağır hasarlı bina tespit edildi. Bu okullardan ikisinin Silivri'de bulunduğu, Avcılar'da hasarlı okul veya resmi kurum bulunmadığı kaydedildi.

1999 tarihinden önceki binaların durumu kötü

Uzmanların yaptığı gözlemlerde mühürlenen veya riskli olduğu için girilmemesi istenen binaların genellikle 1999 depreminden önce yapıldığı, bodrum katlarındaki kolon ve kirişlerin demirlerinde korozyon ve beton kalitesinin çok düşük olduğu görüldü. Bu binaların performans testlerinden geçirilmesi gerektiği kiracı veya konut sahiplerine bildirildi.