0553 313 94 23

Bakanlığın İstanbul'a gönderdiği deprem uzmanları tarih verip acı gerçeği açıkladı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 34 deprem uzmanını İstanbul'a göndererek inceleme yaptırdı. Uzmanlar, 1999 senesinden önce dikilen binaların durumunun iç açıcı olmadığını, söz konusu yapıların beton kalitesinin çok düşük olduğunu açıkladı.

29 Eylül 2019 Pazar 14:43
Bakanlığın İstanbul'a gönderdiği deprem uzmanları tarih verip acı gerçeği açıkladı

Silivri açıklarında perşembe günü meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından çalışmalara hız verdi. Yerel yönetimlerin inceleme aldığı ve hasarlı olarak değerlendirip mühürlediği binaların tespiti için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 34 ilden uzmanları İstanbul'a gönderdi. Uzmanlar tek tek binaları inceleyerek rapor tuttu.

Uzmanlar harekete geçti

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, belediyelere bildirilen ve yapılan ön incelemeler üzerine mühürlenen, ikinci inceleme ardından mühürleri kaldırılan binaların durumunu tespit etmek amacıyla çalışma yapılmasını kararlaştırıldı.

Mülk sahipleriyle görüştüler

Bakanlık, İstanbul'daki yoğun başvuruların en kısa sürede sonuçlandırılması amacıyla 34 ildeki uzmanları megakente kaydırarak, ayrı ekipler oluşturdu. Ekipler tüm ilçelere dağılarak belediyelerin belirlediği binalara gitti ve ayrı ayrı tespit yapıp, ev sahipleri ve kiracılarla görüşürken, gözleme dayalı ikinci testleri yaptı.

Hasarsız binalar da mühürlenmiş

Avcılar'da belediyenin mühürlediği 4 ayrı bina Bakanlığın görevlendirdiği uzmanlar tarafından incelendi. Yapılan açıklamalarda 7'si hastane, 49'u okul, 9'u idari bina olmak üzere 65 hasarsız, 1'i hastane, 4'ü okul, 4'ü de idari bina olmak üzere 9 ağır hasarlı bina tespit edildi. Bu okullardan ikisinin Silivri'de bulunduğu, Avcılar'da hasarlı okul veya resmi kurum bulunmadığı kaydedildi.

1999 tarihinden önceki binaların durumu kötü

Uzmanların yaptığı gözlemlerde mühürlenen veya riskli olduğu için girilmemesi istenen binaların genellikle 1999 depreminden önce yapıldığı, bodrum katlarındaki kolon ve kirişlerin demirlerinde korozyon ve beton kalitesinin çok düşük olduğu görüldü. Bu binaların performans testlerinden geçirilmesi gerektiği kiracı veya konut sahiplerine bildirildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Eylül 2019 Pazar 14:43
  1. İstanbul
  2. Silivri
  3. silivri deprem
  4. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
  5. deprem
  6. deprem raporu
  7. deprem uzmanları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Oturduğu kamu konutunu satın almak isteyene kolaylık
    1. Oturduğu kamu konutunu satın almak..
    2. “Çalışmaları tamamladık” diyen Fatih..
    3. Rusya 4 yıldır Suriye'de bulunuyor
    4. Diyarbakır annelerinin oturma eylemine..
    5. Doğa harikası 'Tortum Şelalesi'..
    6. Feyzioğlu’ndan çarpıcı ifadeler!..
    7. Hıdır Çiçek kimdir? HDP İl Başkanı..
    8. Otomobilden ateş açan maskeli..
    9. Galatasaray-PSG maçının hakemi belli..
    10. Evinde esrarla yakalanan İtalyan..
    11. Emeklilerden aylık hesaplama..
    12. Pes dedirten olay! Çalacak bir şey..
    13. İran, ABD'ye karşı teyakkuza geçiyor
    14. Caminin bankını çalan hırsızlar aranıyor
    15. İran Petrol Bakanı talimat verdi:..
    16. Hong Kong’da göstericilere plastik..
    17. Habersiz aldıkları otomobil küçük..
    18. Husilerin fırlattığı balistik füze..
    19. Bakanlığın İstanbul'a gönderdiği..
    20. Beşiktaş-Wolves maçının biletleri..
    21. Bursaspor'un evinde bileği bükülmüyor
    22. Haremeyn Tren İstasyonu'nda korkutan..
    23. Beşiktaş - Wolverhampton maçının bilet..
    24. İran talimatı verdi! Hazırlıklı olun
    25. Fırlatılan balistik füze Yemen'in..
    26. Hong Kong'da sokaklar yine karıştı!
    27. PSG hocasından Galatasaray yorumu!
    28. Balina kusmuğundan yaptığı..
    29. Derbi maçı sonrası cinayet!
    30. İP ve SP'de büyük kriz! İstifa ederek..
    Patriotlar Suudi Arabistan'ı koruyamamıştı... Sebebi açıklandı
    Patriotlar Suudi Arabistan'ı koruyamamıştı... Sebebi açıklandı
    "Türkiye, artık NATO’yu dinlemiyor"
    "Türkiye, artık NATO’yu dinlemiyor"
    İstanbul'da bir deprem daha!
    İstanbul'da bir deprem daha!
    Erbakan'dan Erdoğan'a destek: BM'de daha önce böyle bir konuşma yapılmadı
    Erbakan'dan Erdoğan'a destek: BM'de daha önce böyle bir konuşma yapılmadı
    Nagehan Alçı’ya “boş konuşuyorsunuz” dedi, kavga çıktı! Apar topar reklama gittiler
    Nagehan Alçı’ya “boş konuşuyorsunuz” dedi, kavga çıktı! Apar topar reklama gittiler

    Günün Karikatürü

    28 Eylül 2019
    Flaş 'ateşkes' iddiası: Suudi Arabistan diz çöktü!
    Flaş 'ateşkes' iddiası: Suudi Arabistan diz çöktü!
    Yedikleri yemekten zehirlenen askerler hastaneye kaldırıldı!
    Yedikleri yemekten zehirlenen askerler hastaneye kaldırıldı!