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Bakanlığın iletişim merkezine şok telefon! ‘O doktorun kafasına sıkacağım’

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu, SABİM'i arayarak "Birazdan gidip o doktorun kafasına sıkacağım" tehdidinde bulunan şahıs hakkında şikayetçi oldu.

30 Mart 2019 Cumartesi 16:13
Bakanlığın iletişim merkezine şok telefon! ‘O doktorun kafasına sıkacağım’

Samsun'da, Aile Sağlığı Merkezinden iş başvurusu için talep ettiği sağlık raporu kanuna aykırı olduğu gerekçesiyle kendisine verilmeyen bir kişi, Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi'ni (SABİM) arayarak, "Birazdan gidip o doktorun kafasına sıkacağım" tehdidinde bulundu.

Geçen çarşamba günü Aile Sağlığı Merkezine giden bir kişi, aile hekiminden iş başvurusu için sağlık raporu istedi. Aile hekimi tarafından kanuna aykırı olduğu ifade edilen rapor talebi kabul edilmeyen kişi, SABİM'i arayarak doktordan şikayetçi oldu, "Birazdan gidip o doktorun kafasına sıkacağım" tehdidinde bulundu. Olayı öğrenen AHEF yetkilileri ve aile hekimi, polise başvurarak suç duyurusunda bulundu. Polis, doktoru tehdit eden kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

'Tehdit bir suçtur'

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Özlem Sezen, SABİM görevlilerinin, tehdit suçunu yetkili birimlere bildirmediğini iddia ederek, şunları dedi:

"Bu ve benzeri olaylarda işlenen suçu adli mercilere bildirmeyen görevli, Türk Ceza Kanunu'nun 279'uncu maddesi uyarınca suç işlemektedir. Görevini yerine getirmeyen yetkililer o gün ve bir sonraki gün doktor arkadaşımızın can güvenliği açısından poliklinik hizmetini devam ettirememesinin de müsebbibidirler. Konu, Samsun Aile Hekimleri Derneği tarafından en üst düzeyde adli mercilere iletilmiş olup, Derneğimiz ve Federasyonumuz tarafından yakinen takip edilmektedir. "

'SABİM asıl görev vasfını kazanmalı'

SABİM'in şikayet hattı olmaktan daha önemli vasıfları olduğunu ifade eden Dr. Sezen, "Üzülerek belirtmek isterim ki vatandaşlarımızın talep ve beklentilerinin sınırı yoktur. Bunun karşılığında iletişim merkezi kanalı ile hekim arkadaşlarımızın gıyabında işlenen küfür, hakaret ve tehdit gibi suçlar da bu son yaşadığımız olayda olduğu gibi cezasız kalmaktadır. Tüm bu bilgiler ışığında bizler Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) olarak belirtmek isteriz ki; SABİM asıl görevi olan iletişim hattı vasfını kazanmalı, bir ihbar ve şikayet hattı olmanın ötesine geçebilmeli, ülkemizde vatandaşlarımızın daha kaliteli sağlık hizmeti alabilmesi için gerekli bilgiyi toplama konusunda daha verimli çalışmalar yapmak üzere yeniden yapılandırılmalıdır" diye konuştu

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 16:13
  1. Samsun
  2. Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi
  3. Sağlık Bakanlığı
  4. SABİM
  5. Dr. Özlem Sezen
  6. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu

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