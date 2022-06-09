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Ekonomi Bakanlığın açıklamasına dolardan jet tepki
Ekonomi

Bakanlığın açıklamasına dolardan jet tepki

Hazine ve Maliye Bakanlığının "yeni adımlar silsilesi duyurulacaktır" açıklamasının ardından dolar/Türk Lirası bir anda çakıldı.

Yeniakit Publisher
2022-06-09 20:26:00 -
Bakanlığın açıklamasına dolardan jet tepki

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, başta enflasyon ve döviz olmak üzere bu akşamdan itibaren ekonomide yeni adımlar atılacağını söyledi. Bakan Nebati'nin açıklamasıyla birlikte, dolarda hızlı bir düşüş oldu.

30 kuruş birden düştü

Gün içinde en yüksek 17.27 seviyesini gören dolar, açıklama öncesi 17.20 seviyesinde hareket ediyordu. Bakan Nebati'nin yeni adımlar atılacağını söylemesinin ardından kur 16.90'a kadar geriledi.

Döviz altında son durum

Dolar, saat 20.00 itibarıyla 16.91'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 18.16'dan, gram altın ise 1.003 liradan alıcı buluyor.

Bakanlığın açıklamasında "Yakın bir süre önce kısa vadeli çıkarlarının peşinde koşanların oluşturduğu tedirginlik ortamı sonrasında, 20 Aralık 2021'de, spekülasyonla şişirilmiş döviz kurunun bir günde ne kadar düştüğünü tüm dünya tecrübe etmiş durumdadır. Bu bağlamda tüm vatandaşlarımızın bu tecrübeyi unutmayarak bazı kesimlerin manipülatif çıkarlarını gerçekleştirmelerine imkân vermeden sağduyulu olmasında büyük fayda vardır." denildi.

 

 

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