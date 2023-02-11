Bakanlardan Deniz Baykal için taziye mesajı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, hayatını kaybeden eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal için sosyal medya hesaplarından taziye mesajı paylaştı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, paylaşımında, "Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı Sayın Deniz Baykal'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, paylaşımında "CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhum Deniz Baykal'a Allah'tan rahmet, ailesine, CHP camiasına, sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Rabb'im, merhameti ve mağfireti ile muamele eylesin. Mekanı cennet olsun, inşallah" ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türk siyaset tarihinin önemli isimlerinden, CHP Eski Genel Başkanı Sayın Deniz Baykal'a Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve CHP camiasına başsağlığı diliyorum" mesajını paylaştı.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı Sayın Deniz Baykal'a Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve CHP camiasına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" paylaşımında bulundu.