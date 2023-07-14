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Siyaset Bakanı Tunç’tan Covid-19 iznindeki hükümlülere ilişkin düzenlemeye dair açıklama
Siyaset

Bakanı Tunç’tan Covid-19 iznindeki hükümlülere ilişkin düzenlemeye dair açıklama

Yeniakit Publisher
2023-07-14 07:25:00 -
Bakanı Tunç’tan Covid-19 iznindeki hükümlülere ilişkin düzenlemeye dair açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Covid-19 iznindeki hükümlülere ilişkin düzenlemeye dair “Kabul edilen kanun teklifi bir ‘af’ düzenlemesi olmayıp, Covid-19 izninde bulunan koşullu salıverilme tarihine belli bir süre kalmış olan iyi halli hükümlülerin kalan cezasının denetimli serbestlik altında çektirilmesidir” dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Covid-19 iznindeki hükümlülere ilişkin düzenlemeye dair “Kabul edilen kanun teklifi bir ‘af’ düzenlemesi olmayıp, Covid-19 izninde bulunan koşullu salıverilme tarihine belli bir süre kalmış olan iyi halli hükümlülerin kalan cezasının denetimli serbestlik altında çektirilmesidir” dedi.

Bakan Tunç, Twitter hesabından TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Covid-19 iznindeki hükümlülere ilişkin düzenlemeye dair paylaşımda bulundu. Tunç paylaşımında, “Kabul edilen kanun teklifi bir “af” düzenlemesi olmayıp, Covid-19 izninde bulunan koşullu salıverilme tarihine belli bir süre kalmış olan iyi halli hükümlülerin kalan cezasının denetimli serbestlik altında çektirilmesidir” ifadelerine yer verdi.
Tunç’un paylaşımının devamı şöyle:
“Kabul edilen teklife göre ayrıca; 31 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla denetimli serbestlikte olup da izinli sayılanların yükümlülükleri kalkacak. Ancak bu kişiler suç işlerse doğrudan cezaevine alınacak. Kovid-19 izninde olup da bu düzenlemeyle denetimli serbestliğe ayrılanların tüm yükümlülükleri devam edecek. Bu düzenleme, bir 'af' düzenlemesi değildir. Af, cezayı tüm sonuçları ile ortadan kaldıran bir düzenlemedir. Kabul edilen düzenleme ise Kovid-19 izninde bulunan koşullu salıverilme tarihine belli bir süre kalmış olan iyi halli hükümlülerin kalan cezasının denetimli serbestlik altında çektirilmesidir"

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