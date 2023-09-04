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Kobi Bakanı Şimşek sosyal medyadan duyurdu
Kobi

Bakanı Şimşek sosyal medyadan duyurdu

Yeniakit Publisher
2023-09-04 10:34:00 -
Bakanı Şimşek sosyal medyadan duyurdu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “KOBİ’leri kredi garanti sisteminden kullanabileceği kredi garanti limitini 100 milyon TL’den 150 milyon TL’ye artırdık” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından KOBİ kredi garanti limitine ilişkin açıklamalarda bulundu. Şimşek, “KOBİ’lerin kredi garanti sisteminden kullanabileceği kredi garanti limitini 100 milyon TL’den 150 milyon TL’ye artırdık. Bu rakamı KOBİ dışı büyük işletmeler için de 350 milyon TL’den 500 milyon TL’ye yükselttik. Bu düzenlemeler dün resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bankacılık sistemindeki sınırlı kaynaklarımızı yatırıma, üretime ve ihracata kanalize etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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