  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Evde geçirilecek bayramda 'dengeli beslenme' önerisi

Koronavirüs sürecinde plastik poşet kullanımı arttı

Subay sicillerine 'salgın' düzenlemesi

Terör bağlantısı nedeniyle 1458 kişi bilirkişilikten çıkarıldı

Macar basınından Türk SİHA'larına övgü
için kalan
Aktüel

Bakanı Selçuk: Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasında 2 milyar 30 milyon 380 bin TL toplandı

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasında bugüne dek 2 milyar 30 milyon 380 bin TL toplandığını bildirdi

Yeniakit Publisher
2020-05-23 11:42:00 -
Bakanı Selçuk: Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasında 2 milyar 30 milyon 380 bin TL toplandı

 

 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19'la mücadele sürecinde, ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek amacıyla 30 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" başlıklı milli dayanışma kampanyasına ilişkin güncel durumu paylaştı.

Kampanya kapsamında bugüne kadar toplam 2 milyar 30 milyon 380 bin 771 lira toplandığını açıklayan Selçuk, kampanya için vatandaşların toplam 6 milyon 405 bin 225 SMS attığını kaydetti.

Salgın sürecinde ekonomik ve sosyal destek paketleriyle vatandaşlara destek olunduğunu vurgulayan Selçuk, milli dayanışma kampanyasıyla da ihtiyaç sahibi vatandaşlara ilave destekler sunulmasının amaçlandığını belirtti.

Bakan Selçuk, devlet ve milletin bu zor dönemde el ele vererek, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için örnek bir dayanışma sergilediğine işaret ederek, "Kampanyaya katkıda bulunan, destek veren yüce gönüllü milletimizin her bir ferdine teşekkür ediyorum. Bu iyilik hareketine kampanya sona erinceye kadar desteğinizin devam etmesi çağrısında bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı