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Aktüel

Bakanı Albayrak’tan “Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi” paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile "Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi" toplantısı gerçekleştirildiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 23:52:37 -
Bakanı Albayrak’tan “Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi” paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile "Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi" toplantısı gerçekleştirildiğini bildirdi.


Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir ile Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplantısını gerçekleştirdiğini bildirdi. Bakan Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ticaret Bakanımız, Tarım ve Orman Bakanımız, ilgili kurum başkanlarının katılımı ile Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplantımızı gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.

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