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Bakan'dan 'ucuz et' açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Ucuz eti sosyal sorumluluk olarak görüyoruz. Türkiye'de 81 ilde teşkilatı olan üç büyük markette 29 lira kıyma, 31 lira kuşbaşı et satışları devam etmekte. Bunu da devam ettirebildiğimiz sürece devam ettirmeyi düşünüyoruz." dedi.

23 Kasım 2018 Cuma 10:42
Bakan'dan 'ucuz et' açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ege Ekonomik Forumu'na katıldı.

2021’de ithalata bağımlılık kalkacak

Pakdemirli, "Önümüzdeki 6 ay içerisinde kasaplık hayvanla ilgili herhangi bir ithalatımız olmayacak. Bunu net söyleyebilirim ama Türkiye (tüketimini) 6 kilodan 15 kiloya çıkarırken üretimini yüzde 70 artırmış. Bugün itibarıyla tüketici tercihleri proteinde bir miktar daha ette olduğu için bizim bu konuyla ilgili ithalat bağımlılığımızı tamamen ortadan kaldırmamız 3 senelik bir program. 2021 yılı içinde biz artık 'tamamen Türkiye bu konuda ithalata bağımlı olmaktan kesinlikle çıkacaktır' diyebiliyoruz.” açıklamasında bulundu.

“Ucuz et sosyal sorumluluk”

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, “Ucuz eti sosyal sorumluluk olarak görüyoruz. Türkiye'de 81 ilde teşkilatı olan üç büyük markette 29 lira kıyma, 31 lira kuşbaşı et satışları devam etmekte. Bunu da devam ettirebildiğimiz sürece devam ettirmeyi düşünüyoruz.” diye konuştu.

Ödemeler başlıyor

Pakdemirli, tarım destek ödemelerine ilişkin, “Çiftçilere 490 milyon lira tarım destekleme ödemeleri bugün başlıyor” ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 10:42
  1. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirl
  2. Ucuz et
  3. sosyal sorumluluk
  4. Ege Ekonomik Forumu

YORUM YAZ

  • OsmanlıOsmanlı1 sa önce
    Çılgın projeler ,hava alanları şehir hastaneleri futbol sahaları umrumda değil , ucuz et ve kıyma benim için daha önemli.
  • alifuatalifuat1 sa önce
    on senedir aynı hikaye
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