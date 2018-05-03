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Bakan'dan talimat! Terapi ormanı kurulacak

"Tabiatın Kalbi Bolu Çalıştayı"na katılan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Bolu'ya terapi ormanı kurulması için talimatı verdi.

03 Mayıs 2018 Perşembe 07:32
Bakan'dan talimat! Terapi ormanı kurulacak

Bolu’da düzenlenen ‘Tabiatın Kalbi Bolu Çalıştayı’na katılan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Bolu’ya terapi ormanı kurulması talimatı verdi.

Bolu’nun doğal güzelliklerinden olan Abant Tabiat Parkı’nda 2 gün boyunca sürecek olan ‘Tabiatın Kalbi Bolu Çalıştayı’ başladı. Çalıştaya, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Bolu Valisi Aydın Baruş, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, milletvekilleri ve yetkililer katıldı.

Tabiatın Kalbi Bolu Çalıştayı’na katılan Bakan Eroğlu, salonda bulunan Orman Bölge Müdürü’ne talimat vererek Bolu’da terapi ormanı kurulmasını istedi. Eroğlu, “Dünyanın en güzel terapi ormanı Bolu’da. Kardeşim Tayland’a falan gitmene gerek yok. 1,5 saat sonra buradasın. Helikopter pisti de yaparız oraya” dedi.

Eroğlu’nun helikopter pisti sözünün üzerine Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, ‘havaalanı yapacağız’ diyerek seslendi. Bakan Eroğlu ise Başkan Yılmaz’a hitaben, "İstanbul’daki havaalanına gidinceye kadar ben buraya geliyorum. Yollar da maşallah Afyon kaymağı gibi oldu. Daha önce Bolu Dağı’nı aşmak bir meseleydi. Hele kar yağdığında. Ben neler çektim bir anlatsam roman olur” şeklinde cevap verdi.

STANTLAR GEZİLDİ

Çalıştayın ardından Abant’ta bulunan bir otelin bahçesinde Bolu’nun yöresel ürünlerinin yer aldığı stantlar gezildi. Bakan Eroğlu, kurulan stantlara tek tek giderek hem sohbet etti hem de yöresel ürünlerden tattı.

100 BALIK SALINDI

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, programının sonunda Abant Gölü’ne endemik tür olan 100 bin Abant Alası bıraktı. Burada açıklama yapan Eroğlu, “Biz 2004 yılında 54 bin 420 balık, 19 bin kanatlı hayvan bırakırken şimdi Doğa Koruma Milli Parklar bunu çok artırdı. Geçen yıl bir yılda 4 milyon 274 bin balık salmaya başladık” şeklinde konuştu.

Kaynak: Dunya.com

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 07:32
  1. İstanbul
  2. Aydın
  3. Afyon
  4. Çevre Ve Orman Bakanı
  5. Veysel Eroğlu
  6. Bakanı Eroğlu
  7. Bakan Eroğlu
  8. Tayland
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  10. Bolu
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