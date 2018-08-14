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Bakan'dan sert sözler: Bu kabadayılığın...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile ilgili, "Bu kabadayılık devrinin bitmesi gerekiyor. ABD eğer itibarlı bir ülke olarak devam etmek istiyorsa tek başına dayatmalarla olmaz." dedi.

14 Ağustos 2018 Salı 13:37
Bakan'dan sert sözler: Bu kabadayılığın...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile birlikte gerçekleştirdiği basın toplantısının ardından ABD'nin yaptırım kararlarıyla ile ilgili, "Bu kabadayılık devrinin bitmesi gerekiyor. ABD eğer itibarlı bir ülke olarak devam etmek istiyorsa tek başına dayatmalarla olmaz." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşıyla gerçekleştirdiği basına kapalı toplantının ardından basın toplantısı düzenledi. 

KABADAYILIK DEVRİNİN BİTMESİ LAZIM

Çavuşoğlu şöyle konuştu:

"Bu kabadayılık devrinin bitmesi gerekiyor. ABD eğer itibarlı bir ülke olarak devam etmek istiyorsa tek başına dayatmalarla olmaz. Herkesi eşit ortak olarak görmekle olur. Türkiye’ye yönelik son saldırılarından dolayı Avrupa’da ciddi bir endişe var. ABD parasını ve elindeki gücü Avrupa ülkelerine saldırmak için de kullanmaya başladı.Dolayısıyla Dolardan kaçma isteğini görmeye başladık. İstikrarlı bir Türkiye Avrupa ve tüm komşuları için önemlidir."

Çavuşoğlu'ndan Brunson açıklaması

 

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 13:37
  1. Mevlüt Çavuşoğlu
  2. Sergey Lavrov
  3. ABD
  4. ABD'nin yaptırım kararı

YORUM YAZ

  • KZUKZUKZUKZU1 sa önce
    TRUMPF DENILEN SIYONISTLERIN KUKLASI AMERIKALILARA DEGIL YALNIZ SIYONISTLERIN CIKARLARINA CALISIYOR AMERIKA VATANDASLARI BU AYIRIMCILIGA DAHA NE KADAR SEYIRCI KALACAKLAR AMERIKALILAR HER GECEN GÜN DAHA FAZLA FAKIRLASIYOR AMERIKA 25 BILYAR BORC ICINDE BUNUN YALNIZ FAIZINI AMERIKA ÖDEYEMIYOR BU NEDENLE HAR SENE BORC KATLANIYOR AMERIKA VATANDASLARINDAN VERGI ALIYOR ALDIGI VERGIYI BORC FAIZI OLARAK SIYONISTLERE VERIYOR YANI SIYONISTLER AMERIKAYI SÖMÜRÜYORLAR AMERIKAN HALKI SÜRÜNÜYOR .
  • haddini bilmezhaddini bilmez2 sa önce
    Allah bu adamin serrinden herkesi korusun
  • İsfendiyarHalil EralpİsfendiyarHalil Eralp1 sa önce
    ABD tavrından vaz geçmeyecek çünkü ABD nin dümeni İsrailin elindedir . . . lafazanlık etmiyorum . . . 50 senelik araştırmalarım bunu gösteriyor.İsraili yok etmeden de dünya huzur bulmayacak. . .
  • hercaihercai1 sa önce
    Amerikalilarin itibari SIFIR zaten tum dunya genelinde! Ne istikrari sayin bakan!
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