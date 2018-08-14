Bakan'dan sert sözler: Bu kabadayılığın...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile birlikte gerçekleştirdiği basın toplantısının ardından ABD'nin yaptırım kararlarıyla ile ilgili, "Bu kabadayılık devrinin bitmesi gerekiyor. ABD eğer itibarlı bir ülke olarak devam etmek istiyorsa tek başına dayatmalarla olmaz." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşıyla gerçekleştirdiği basına kapalı toplantının ardından basın toplantısı düzenledi.

KABADAYILIK DEVRİNİN BİTMESİ LAZIM

Çavuşoğlu şöyle konuştu:

"Bu kabadayılık devrinin bitmesi gerekiyor. ABD eğer itibarlı bir ülke olarak devam etmek istiyorsa tek başına dayatmalarla olmaz. Herkesi eşit ortak olarak görmekle olur. Türkiye’ye yönelik son saldırılarından dolayı Avrupa’da ciddi bir endişe var. ABD parasını ve elindeki gücü Avrupa ülkelerine saldırmak için de kullanmaya başladı.Dolayısıyla Dolardan kaçma isteğini görmeye başladık. İstikrarlı bir Türkiye Avrupa ve tüm komşuları için önemlidir."

Çavuşoğlu'ndan Brunson açıklaması