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Ekonomi Bakandan müjde geldi! Hesaplarınızı kontrol edin, o paralar yattı
Ekonomi

Bakandan müjde geldi! Hesaplarınızı kontrol edin, o paralar yattı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bu ay için 1 milyar 499 milyon lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarının hesaplara yatırıldığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-06-08 13:55:00 -
Bakandan müjde geldi! Hesaplarınızı kontrol edin, o paralar yattı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bu ay için 1 milyar 499 milyon lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarının hesaplara yatırıldığını bildirdi.

 

Yanık, yaşlı ve engelli aylıkları ödemelerine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, haziran kapsamında yaklaşık 837 milyon lira tutarında yaşlı aylığı ödemesi yaptıklarını belirtti. Yaklaşık 662 milyon lira engelli aylıklarının da hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldığını ifade eden Yanık, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini kaydetti.

Bakan Yanık, şu bilgileri verdi: "Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda haziran ayında 1 milyar 499 milyon lira tutarında yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdık."

 

 

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