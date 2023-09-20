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Ekonomi Bakandan "koridor" uyarısı
Ekonomi

Bakandan "koridor" uyarısı

Yeniakit Publisher
2023-09-20 00:04:00 - 2023-09-20 00:04:38
Bakandan "koridor" uyarısı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, “Türkiye Avrupa’nın başlangıç noktasıdır. Basra Körfezi’ni Türkiye üzerinden Avrupa’ya bağlayacak Kalkınma Yolu projemizin hayata geçmesi Avrupa Birliği ile olan ortaklığımızı daha da önemli kılacak” dedi.

Avrupa Ücretli Yol Altyapı Operatörleri Birliği’nin (ASECAP) her yıl düzenlediği ASECAP Days Zirvesi, Cumhuriyetimizin 100. yılında ICA ev sahipliğinde İstanbul’da başladı. Avrupa’daki otoyol işletmeciliği konusundaki fikir önderlerinin ağırlandığı 50. ASECAP Days Zirvesi’ne uluslararası nitelikte 200 firma katıldı.

"Türkiye'siz ticari koridor olmaz"

Zirvenin açılışında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Türkiye Avrupa’nın başlangıç noktasıdır. Basra Körfezi’ni Türkiye üzerinden Avrupa’ya bağlayacak Kalkınma Yolu projemizin hayata geçmesi Avrupa Birliği ile olan ortaklığımızı daha da önemli kılacak ve Türkiye’siz bir uluslararası ticari koridor olamayacağı gerçeğini perçinleyecektir” dedi.

"Kat ettiğimiz mesafe ortada"

Uraloğlu zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, “Türkiye olarak bugüne kadar kat ettiğimiz mesafeden anlaşılıyor ki bundan sonraki çalışmalarımızda da bilgiye, bilime, yeniliklere ve paylaşıma olan ihtiyacımız artarak devam edecektir. Bu bağlamda ASECAP DAYS 2023 İstanbul’un teknik ve ticari işbirliği anlamında önemli paylaşımlara vesile olacağına inanıyorum” dedi.

Mega projeler vurgusu

Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin uluslararası ticaret açısından ne kadar önemli bir koridor olduğunun bilincinden hareketle ileri teknoloji gerektiren büyük ölçekli projelerde de önemli mesafeler kat edildiğini belirterek, “Ülkemizi bölünmüş yollar, otoyollar, mega projeler ve akıllı ulaşım sistemleriyle çağın ilerisine taşımanın gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.

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