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Bakan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na Doğu Akdeniz tepkisi

Enerji Bakanı Dönmez, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Doğu Akdeniz'deki çalışmalara ilişkin açıklaması hakkında 'Doğu Akdeniz tüm Türkiye'nin meselesidir. Dün buradaydık, bugün de buradayız, yarın da burada olacağız.' değerlendirmesinde bulundu.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 08:40
Bakan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na Doğu Akdeniz tepkisi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, partisinin il başkanları toplantısında "Doğu Akdeniz'de zengin petrol var, doğal gaz yatakları var. ABD, Yunanistan, Kıbrıs Rum Yönetimi, Mısır, Katar orada, hepsi orada. Bir tek devlet yok, Türkiye." şeklindeki açıklamasına yanıt verdi.

Bakan Dönmez, açıklamasında şunları kaydetti:

"Yavuz, Karpaz-1 kuyusunda 1 aydır; Fatih, Finike-1 kuyusunda 4 aydır sondajlarına, Barbaros Hayreddi̇n Paşa gemimiz de 2 yıldır sismik çalışmalara Doğu Akdeniz'de devam ediyor. Doğu Akdeniz tüm Türkiye'nin meselesidir. Dün buradaydık, bugün de buradayız, yarın da burada olacağız."

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 08:40
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  4. Akdeniz
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