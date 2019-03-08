Bakandan heyecanlandıran açıklama: 300 bin haneye 10 yıl yetecek kadar...

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bulunan doğal gaz rezervi hakkında açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "300 bin haneye 10 yıl yetecek doğal gaz keşfi yaptık." dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Tekirdağ'da yaptığı ziyarette Kapaklı'da bulunan doğal gaz rezervi hakkında konuştu. Dönmez, "300 bin haneye 10 yıl yetecek doğal gaz keşfi yaptık. Yaklaşık 3 milyar metreküp. Bugünkü ekonomik hesaplarla 5 milyar liralık bir doğal gaz rezervi bulduk." dedi.

Bakan Dönmez'in açıklamalarından satır başları:

"50 milyon vatandaşımız doğal gaz kullanıyor"

Şimdi 81 ilin tamamında doğal gaz var. Bugün itibariyle 50 milyon vatandaşımız doğal gaz kullanıyor. Tekirdağ'da da 9 ilçemiz doğal gaz kullanıyor. Önümüzdeki yıllarda Malkara ve Hayrabolu'ya da doğal gaz götüreceğiz. Tekirdağ'ımızın tamamı doğal gaz kullanacak.

"300 bin haneye 10 yıl yetecek doğalgaz keşifi yaptık"

Çok yakınımızda Kapaklı'da doğal gaz bulduk. 300 bin haneye 10 yıl yetecek doğal gaz keşfi yaptık. Yaklaşık 3 milyar metreküp. Bugünkü ekonomik hesaplarla 5 milyar liralık bir doğal gaz rezervi bulduk. Tekirdağ'da 269 bin doğal gaz abonemiz var. Kabaca Tekirdağ ölçeğinde bir ilimizin 10 yıllık doğal gazını bulduk. Yeter mi tabiki de yetmez. Ama biz bardağa boş tarafından bakanlardan değiliz. Yarısı boş olsa da yarısı dolu diyoruz"