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Ekonomi Bakan'dan flaş asgari ücret açıklaması
Ekonomi

Bakan'dan flaş asgari ücret açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücrete ilişkin yaptığı açıklamada "Enflasyon karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret seviyesinin belirlenmesi gerektiği düşüncesiyle hareket ediyoruz." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-05 10:55:00 -
Bakan'dan flaş asgari ücret açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete ilişkin bir açıklama yaptı.

Plan Bütçe Komisyonunda bakanlığının bütçe sunumunu yapan Bilgin, "Asgari ücretle ilgili yaptığımız hesaplar var enflasyon karşısında emeği koruyacak asgari ücret seviyesinin belirlenmesi gerektiği düşüncesiyle hareket ediyoruz" dedi.

Bilgin, "İşçilerimizi koruyan asgari ücret meselesini gündemden çıkartacak çalışma içindeyiz, rahatlama sağlayacağını şimdiden söyleyebilirim" dedi.

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