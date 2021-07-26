Bakan Ziya Selçuk'tan Mersin’de denetim

YENİ AKİT / ANKARA

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs salgınına karşı çocuklarımızı korumak için yüz yüze eğitim öncesinde “Okulum Temiz Belgesi” yenileme sürecinde görev yapan denetçilere eşlik etti.

19 bin 493 okulun ve kurumun belgesi yenilendi

6 Eylül Pazartesi günü ilk ders ziliyle okullarda hep birlikte olabilmek için gerekli tüm tedbirleri aldıklarını belirten Selçuk, “Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ile 27 Temmuz 2020 tarihinde imzaladığımız işbirliği protokolü kapsamında başlayan ‘Okulum Temiz’ belgelendirme çalışmaları kapsamında, 2020-2021 Eğitim öğretim yılında 50 bin 869 resmi okul ve kurumun başvurusu alındı ve yaklaşık yüzde 98’i belgelendirildi. Bu süreci gerçekten büyük bir titizlik içerisinde sürdürüyoruz. Salgın döneminde gerekli koşulları sağlayarak ‘Okulum Temiz Belgesi’ alan tüm okullarımızda 1 yıllık sürenin dolmasını beklemeden ‘Belge Yenileme Denetimleri’ni Haziran ayında başlattık. Görev başında olan 3 bin 340 denetçiye çalışmaların hızlanması için bin 200 takım arkadaşımız daha katılıyor. Denetçilerimiz tüm okulları anlık olarak izleyip değerlendiriyor ve belirlenen ihtiyaçları hızla gideriyoruz. Bu kapsamda 19 bin 493 okul ve kurumun ‘Okulum Temiz Belgesi’nin yenilendi. Denetimlerde ortaya çıkan ihtiyaçları Bakanlık birimleri ile koordineli bir şekilde planlama yapılarak hızla gideriyoruz. Süreç içerisinde tüm okullar ve kurumlar, ‘Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu’ uyarınca güncel şartlar dikkate alınarak öğretmenler odası, bahçe, tuvaletler, sınıfların değerlendirmesini yapıyor. Tüm belgeler sisteme kaydediliyor. Herhangi bir ihtiyaç tespit edilirse anında temin ediliyor ya da talepler İl ve İlçe Müdürlüklerimize bildiriliyor. Gerekli durumlarda meslek liselerimizin üretimi dezenfektan, maske ve temizlik malzemelerinden takviye yapıyoruz” dedi.