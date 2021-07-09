Bakan Ziya Selçuk: Dedem Korkut'la hasbihâl etmek gerçekten çok önemli

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Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İstanbul programı kapsamında açılış ve etkinlikler yapmak üzere Silivri'ye gitti. Bakan Selçuk, ilk olarak Anadolu Masalları Silivri Masal Evi'nin açılışını gerçekleştirdi. Buradaki açılışın ardından Selçuk, Çatalca'da da Çalık İlkokulu ile Ortaokulu'nda "Telafide Ben de Varım" etkinliğine katıldı.

Bakan Selçuk, İstanbul programı kapsamında yurdun dört bir yanına açmayı planladıkları Anadolu Masal Evi açılışı için Silivri'deydi.



Öğretmenlerin projeye sahip çıktığını ve yaklaşık 300 bin öğretmenin masal anlatıcılığı sertifikası aldığını hatırlatan Selçuk, "Masal anlatmak, Anadolu'nun köklerine inmek, evrensel masallarla tanışmak, Dedem Korkut'la hasbihâl etmek gerçekten çok önemli, çok değerli. Bu yüzden de öğretmenlerimizin drama temelli masal anlatıcılığı sertifikası almış olması, ayrı bir mutluluk kaynağı. Hem öğrencilerine hem de kendi çocuklarına bu konularla ilgili çok büyük bir eğitim verecekler ve bundan da mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.

Önce hayal sonra hayat!

Selçuk, Anadolu masalları aracılığıyla çocukları hayata davet etmeden önce hayallere davet etmenin gerekliliğine vurgu yaparak şöyle konuştu: "Hayallere davet etmenin de en kısa ve kolay yolu, Anadolu metodu masallardır. Çocuklarımızı masallarla tanıştırmak, aslında kültürle tanıştırmanın çok doğal bir yoludur. Çocukları masallarla tanıştırmak, aslında eğitimin doğal bir yoludur. Bundan dolayı da biz çocuklarımızın kültürümüzden kopmamasını, Anadolu'yu tanımasını, Dede Korkut'u bilmesi, dünya masallarını bilmesini insana ve insanlığa dair önemli bir hizmet olarak görüyoruz ve 2023 Eğitim Vizyonu'nun da ana hedeflerinden birine böylece bir yol açmış oluyoruz."