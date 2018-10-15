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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Üçlü Danışma Kurulu'na başkanlık etti

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk,"Üçlü Danışma Kurulu, bilhassa çalışma hayatımız açısından çok kıymetli bir sosyal diyalog mekanizması. İstişare kültürüne inanan bir medeniyetin temsilcileri olarak bu dayanışmayı sağladığımız ve yaşattığımız sürece her zorluğun üstesinden geleceğimize inanıyoruz." ifadesine yer verdi.

15 Ekim 2018 Pazartesi 22:59
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Üçlü Danışma Kurulu'na başkanlık etti

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Üçlü Danışma Kurulu toplantısına başkanlık eden Bakan Selçuk, burada yaptığı konuşmada, çalışma hayatının dinamik bir alan olduğunu belirtti.

"Bu alanda, çalışma hayatını düzenleyici tedbirler almak, sorunları ve çözüm yollarını araştırmak, bu kapsamda çalışma barışını sağlamak, işçi ve işveren ilişkilerini düzenlemek, istihdamı sağlayıcı tedbirler almak bizim temel görevlerimizden." ifadesini kullanan Selçuk, Bakanlığı döneminde ilk kez toplanan Üçlü Danışma Kurulunda, görüşler almayı ve çalışmalarında bu görüşler ışığında ilerlemeyi hedeflediğini belirtti.

Bu dönemde sosyal diyaloğu daha fazla artırmanın, karşılıklı işbirliğini daha da kuvvetlendirmenin önemli olduğunu vurgulayan Selçuk, Türkiye'nin küresel boyutta ekonomik saldırıya maruz kaldığına değindi.

Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu, aldığımız tedbirler, milletimizin ve siz değerli işçi ve işveren sendikalarımızın desteğiyle bu süreci kontrol altına alıyoruz. Üçlü Danışma Kurulu, bilhassa çalışma hayatımız açısından çok kıymetli bir sosyal diyalog mekanizması. İstişare kültürüne inanan bir medeniyetin temsilcileri olarak bu dayanışmayı sağladığımız ve yaşattığımız sürece her zorluğun üstesinden geleceğimize inanıyoruz. Biz millet olarak da bu dayanışma ruhunu her zaman gördük." 

-  "2017 yıl sonu itibarıyla 1,5 milyon vatandaşımız işe yerleşti"

Türkiye ekonomisinin büyümeye devam ettiğine işaret eden Selçuk, 2017'nin yüzde 7,4'lük bir büyümeyle tamamladığına işaret etti.

İstihdamın Türkiye'nin ana gündem maddesi olduğunu aktaran Selçuk, "İşsizliğin azaltılması ve istihdam imkanının daha fazla artırılması, Bakanlığımızın ana gündem maddelerindendir. Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde gerçekleştirdiğimiz İstihdam Seferberliği kapsamında da 2017 yılı sonu itibarıyla yaklaşık 1,5 milyon vatandaşımız işe yerleşti. Bu başarıyı yakalamamızda işçi ve işveren sendikalarımızın katkıları yadsınamaz." bilgisini aktardı.

Selçuk, Türkiye'nin sosyal güvenlik alanında dünyada önde gelen ülkelerden biri olduğuna dikkati çekerek, 2002'de 12 milyon sigortalı ve 6,5 milyon emekli varken, 2018 temmuzda sigortalı sayısının 22 milyona, emekli sayısının ise 12 milyona ulaştığını bildirdi.

Bakan Selçuk, bugün ülke nüfusunun sosyal güvenceden yararlanma oranın yüzde 99,1 gibi çok kapsayıcı bir rakama ulaştığını aktardı.

Tarafların taleplerini ve önerilerini dinleyen Selçuk, toplantının periyodik olarak gerçekleştirileceğini belirtti, enflasyona karşı işçi ve işveren ile el ele mücadele edeceklerinin altını çizdi.

İşçi ve işveren sendika temsilcileri, uzun aradan sonra Üçlü Danışma Kurulu görüşmelerinin gerçekleşmesinden duydukları memnuniyeti belirterek, Bakan Selçuk'a teşekkür etti.

Enflasyonla mücadelede işçi, işveren ve hükümetin el ele mücadele edeceği konusunda taraflar, destek mesajlarını iletti. 

Toplantıya, Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, Türk-İş Hukuk Müşaviri Ferhan Tuncel, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Hak-İş Genel Sekreteri Osman Yıldız, Hak-İş Hukuk Müşaviri Hüseyin Öz, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK Genel Sekreteri Cafer Konca ve çeşitli sendikaların temsilcileri katıldı.

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 22:59
  1. Aile
  2. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk

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