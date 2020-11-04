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Ekonomi Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Nakdi Ücret Desteği ödemelerini 9-10 Kasım’da yapacağız
Ekonomi

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Nakdi Ücret Desteği ödemelerini 9-10 Kasım’da yapacağız

Ekim ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemeleriyle ilgili açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “9-10 Kasım’da yapacağız” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-04 14:22:00 -
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Nakdi Ücret Desteği ödemelerini 9-10 Kasım’da yapacağız

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ekim ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 9 Kasım’da başlayacağını duyurdu.

Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsatan Bakan Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla yapılacağını yineledi.

Bakan Selçuk “Ücretsiz izne ayrılan çalışanlarımızın nakdi ücret desteği ödemeleri 9 ve 10 Kasım tarihinde yapılacak” ifadelerini kullandı.

“Yeni normal sürecinde temel amacımız istihdamı korumak" diyen Bakan Selçuk, “Nakdi Ücret Desteğimiz ile çalışanlarımızı istihdamın içinde tutmak istiyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Selçuk, fesih kısıtının Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle 17.01.2021 tarihine kadar uzatıldığını da hatırlattı.

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