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Aktüel

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Kovid 19, kanser, parkinson gibi birçok hastalığın tedavisinde kullanılmak üzere 32 ilacı daha geri ödeme listesine aldık"

Yeniakit Publisher
2020-05-06 09:18:58 -
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Kovid 19, kanser, parkinson gibi birçok hastalığın tedavisinde kullanılmak üzere 32 ilacı daha geri ödeme listesine aldık"
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