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Ekonomi

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı: Mayıs ayı işsizlik sigortası ödemeleri bugün başlıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, mayıs ayı işsizlik sigortası ödemelerinin başladığını açıkladı.

2020-04-29 13:21:00 - 2020-04-29 13:40:33
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı: Mayıs ayı işsizlik sigortası ödemeleri bugün başlıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Mayıs ayı işsizlik sigortası ödeme tarihini öne çektik. Ödemeler bugün başlıyor." ifadesini kullandı.

Paylaşımda, ödemelerin, banka hesap numaralarını bildiren hak sahiplerinin banka hesap numaralarına yatırılacağı, banka hesap numaralarını bildirmemiş vatandaşların ödemelerini PTT yoluyla alabilecekleri, TC kimlik numarasının sonu 0/2/4 olanların 29 Nisan, 6/8 olanların 30 Nisan tarihlerinden itibaren PTT şubelerinden işsizlik ödeneğini çekebilecekleri de duyuruldu.

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