Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "2020 yılı 2. dönem hibe desteği başvuruları başladı"

ANKARA (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kendi işini kurmak isteyen engellilere

sağlanan hibe desteğini 65 bin TL'ye çıkardıklarını, 2020 yılı 2. dönem hibe desteği başvurularının başladığını bildirdi.

Bakan Selçuk, yazılı açıklamasında, 2014'den bu yana kendi işini kurmak isteyen engellileri desteklemeye devam ettiklerini, bu kapsamda, 2 bin 291 engellimizin kendi işini kurma projesine 96 milyon 944 bin TL hibe desteği sağladıklarını belirtti.

50 bin TL olan engelli kendi işini kurma hibe destek tutarının, 65 bin TL'ye yükseltildiğini vurgulayan Bakan Selçuk, hibe desteğinden yararlanmak isteyen engellilerin projeleriyle 17 Temmuz 2020 tarihine kadar İŞKUR İl Müdürlüklerine başvurmaları gerektiğine dikkati çekti.

Selçuk, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak 'işe engel yok' diyerek yola çıktık. Engellilerimizin kendi işlerini kurmalarına yönelik projeler, mesleki eğitim ve rehabilitasyonu, işe ve iş yerine uyumlarının sağlanması, engellinin iş bulmasını sağlayacak destek teknolojileri, korumalı iş yeri desteğine yönelik projelere destek vereceğiz. Bu desteğin amacı, engellilerimizin kendi işlerini kurmasına, mesleki eğitim alarak istihdam edilmeleri ve rehabilitasyonlarına yardımcı olmak. Verdiğimiz hibelerle engellilerimizin hayallerine destek olmaya devam edeceğiz."



Öte yandan proje sunmak isteyen vatandaşların, "www.iskur.gov.tr adresinde" "Duyurular" bölümünde yayımlanan başvuru rehberi ve formuna göre hazırlayacakları projeleri, 17 Temmuz'a kadar bulundukları illerdeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine elden veya posta yoluyla teslim edebileceği aktarıldı.