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Tarım Bakan Yumaklı'dan çay ödemelerine ilişkin açıklama
Tarım

Bakan Yumaklı'dan çay ödemelerine ilişkin açıklama

Yeniakit Publisher
2023-10-30 16:24:00 -
Bakan Yumaklı'dan çay ödemelerine ilişkin açıklama

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çay üreticilerinin paralarının yarın hesaplarına geçeceğini duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çay üreticilerinin paralarının yarın hesaplarına geçeceğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:

"ÇAYKUR aracılığıyla, 157 bin ton yaş çay alımı karşılığı 1 milyar 763 milyon TL ödemeyi çay üreticilerimizin hesaplarına 31 Ekim Salı (yarın) günü aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" (İLKHA)

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