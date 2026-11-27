22 milyon sütü tarlaya dökecekler! Nedeni şaşırttı!
Yeni Zelanda merkezli Fonterra şirketi, üç tesisinde işlenemeyen 22 milyon sütü imha etmek için izin istedi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Yeni Zelanda merkezli Fonterra şirketi, üç tesisinde işlenemeyen 22 milyon sütü imha etmek için izin istedi.
Yeni Zelanda merkezli Fonterra, Canterbury bölgesindeki Clandeboye, Darfield ve Studholme tesislerinde geçerli yedi çevre izninin kapsamını genişletmek için başvurdu. Şirket, imha edilmesi planlanan 22 milyon litre sütün yaklaşık dokuz olimpik yüzme havuzunu dolduracağını belirtti.
Süt tarım arazilerinde kullanılacak Plana göre işlenemeyen çiğ süt mevcut atık su sistemlerine katılarak tarım arazilerine verilebilecek. Diğer seçenekte süt tankerlerle taşınarak toprağa dökülecek veya toprağın altına enjekte edilecek. Şirket yetkilileri, çiğ sütün 24 ila 36 saat içinde işlenmesi gerektiğini, elektrik kesintisi ya da doğal afet gibi beklenmedik durumlara karşı hazırlık yaptıklarını bildirdi. Uygulamanın yalnızca ihtiyaç halinde kullanılacağı açıklandı.
Çevresel etkiler için ek bilgi istendi Yeni Zelanda'da 2025-2026 sezonunda süt üretimi 21,8 milyar litreyle rekor kırarken Canterbury'deki inek sayısı 970 bini aştı. Çevre kuruluşları, hayat pahalılığı sürerken milyonlarca litre sütün imha edilmesine tepki gösterdi; bu miktarın ülkedeki herkese dört litreden fazla süt sağlamaya yeteceğine dikkat çekti.
Greenpeace, sütün toprağa dökülmesiyle yer altı sularına karışabileceği ve nehirlerle göllerde zararlı alglerin çoğalabileceği uyarısında bulundu. Canterbury Bölge Konseyi, sütün döküleceği araziler, uygulamanın süresi ve çevresel etkiler hakkında Fonterra'dan ayrıntı istedi. Başvuru henüz onaylanmadı.
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