Galatasaray'ın Uruguaylı orta sahası Lucas Torreira, pazartesi günü oynanacak Beşiktaş derbisinde sahaya çıkarsa adını tarihe yazdıracak.

Sarı-kırmızılıların atom karıncası, şimdiye kadar 191 maçta forma giydi. Derbide forma giyerse, bu sayı 192'ye çıkacak. Böylece Galatasaray tarihinde en çok forma giyen 5. yabancı futbolcu unvanını Gheorghe Hagi ile birlikte paylaşmış olacak.

Mücadelesiyle Galatasaray taraftarının sevgilisi haline gelen Torreira, bu sezon Galatasaray formasıyla 16 karşılaşmada forma giydi. 2 gol atarken 4 de asist yaptı.

Listenin ilk sırasında Galatasaray'ın efsane kalecisi Fernando Muslera yer alıyor. Tecrübeli kaleci, Cimbom'da tam 551 maça çıktı. Sarı-kırmızılıların bir başka unutulmaz kalecisi Faryd Mondragon ise 238 ile 2. basamakta yer alıyor.

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Cevad Prekazi ise 233 maçla Galatasaray'da en fazla forma giyen 3. yabancı futbolcu konumunda. Sarı-kırmızılıların efsane kalecilerinden Zoran Simovic ise 228 maçla 4. sırada bulunuyor.