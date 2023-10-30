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Tarım Bakan Yumaklı duyurdu! Destek ödemeleri yarın hesapta
Tarım

Bakan Yumaklı duyurdu! Destek ödemeleri yarın hesapta

Yeniakit Publisher
2023-10-30 08:54:00 -
Bakan Yumaklı duyurdu! Destek ödemeleri yarın hesapta

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 157 bin ton yaş çay alımı karşılığı 1 milyar 763 milyon lira ödemeyi çay üreticilerinin hesaplarına yarın aktaracaklarını bildirdi.

Hükümetten, çay üreticilerinin beklediği haber geldi.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çay üreticilerine yönelik destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Yumaklı, "ÇAYKUR aracılığıyla 157 bin ton yaş çay alımı karşılığı 1 milyar 763 milyon lira ödemeyi çay üreticilerimizin hesaplarına 31 Ekim Salı günü aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

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