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Ekonomi Bakan Yumaklı duyurdu! Destek ödemeleri hesaplara aktarıldı
Ekonomi

Bakan Yumaklı duyurdu! Destek ödemeleri hesaplara aktarıldı

Yeniakit Publisher
2024-04-19 20:45:00 -
Bakan Yumaklı duyurdu! Destek ödemeleri hesaplara aktarıldı

Milyonlarca çiftçiye destek ödemesi yapıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ödemelerin hesaplara aktarıldığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "694 milyon 461 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerine yer verdi.

Yumaklı'nın paylaştığı infografiğe göre; çiftçilere, Hububat- Baklagil ve Dane Mısır desteği için 462 milyon 933 bin 480 lira, Hayvan Hastalıkları Tazminat Desteği için 112 milyon 371 bin 560 lira, Biyolojik/ Biyoteknik Mücadele Desteği için 31 milyon 718 bin 569 lira, Sertifikalı Tohum Üretim Desteği için 26 milyon 458 bin lira, Kırsal Kalkınma Yatırım Desteği 23 milyon 709 bin 934 lira, Bombus Arısı Kullanım Desteği 18 milyon 86 bin 500 lira, Büyükbaş Damızlık (Düve) Hayvan Alım Desteği için 10 milyon 850 bin lira, Küçük Aile İşletmesi Desteği 5 milyon 865 bin 479 lira ve Sertifikalı Fidan Kullanım Desteği için 2 milyon 467 bin 478 lira ödenecek.

Kaynak: AA


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